Що залишається від зарплати після сплати податків у Німеччині — Finance.ua

Що залишається від зарплати після сплати податків у Німеччині Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Що залишається від зарплати після сплати податків у Німеччині

Коли ви тільки починаєте працювати в Німеччині, перше питання, яке виникає: скільки ж залишиться «на руки» після сплати всіх податків? На перший погляд, усе просто: брутто — це ваша зарплата до податків, нетто — після. Але насправді все трохи складніше.

Експерти видання Ukrainian in Germany пояснили, в чому різниця.

Що означає брутто та нетто

У трудовому договорі зазвичай вказана брутто-зарплата — це сума до всіх відрахувань. А от нетто — це вже те, що приходить на ваш рахунок. З брутто вираховують податки та соціальні внески.

Наприклад, якщо у вас вказано 3000 € брутто, то на руки ви отримаєте десь 2000−2200 €.

Основні податки в Німеччині

Прибутковий податок (Einkommensteuer)

Це головний податок у Німеччині. Він прогресивний — чим вища зарплата, тим вищий відсоток. Доходи до 10 908 € на рік взагалі не оподатковуються (дані на 2023 рік). Якщо ви заробляєте більше — ставка починається з 14% і може сягати 45%.

Ставка залежить не лише від доходу, а й від податкового класу, сімейного статусу, дітей та навіть віросповідання.

Солідарний внесок (Solidaritätszuschlag)

Його сплачують не всі — тільки ті, в кого достатньо високий дохід. Він становить 5,5% від прибуткового податку.

Церковний податок (Kirchensteuer)

Якщо ви належите до церкви, з вас можуть утримувати 8−9% від прибуткового податку. У Баварії — 8%, в інших землях — 9%. Якщо не хочете платити, можна офіційно вийти з церкви.

Соціальні внески

Пенсійне страхування (Rentenversicherung)

Складає 18,6% від зарплати. Половину платить роботодавець, іншу — ви. З 3000 € брутто — це майже 280 €.

Медичне страхування (Krankenversicherung)

Загальна ставка — близько 14,6%, плюс індивідуальний додатковий внесок. Сума ділиться навпіл між вами і роботодавцем.

Безробіття і догляд (Arbeitslosenversicherung та Pflegeversicherung)

Внесок на випадок безробіття — 2,6%, на випадок потреби в догляді — 3,05% (або 3,4% для бездітних). Також діляться навпіл із роботодавцем.

Податкові класи

У Німеччині є 6 податкових класів. Вони сильно впливають на вашу нетто-зарплату.

Наприклад, самотній працівник автоматично потрапляє в клас I. А от якщо ваш (а) партнер (ка) не працює — клас III буде вигіднішим.

Клас Для кого I Самотні, неодружені II Батьки-одинаки III Одружені, партнер заробляє мало IV Одружені з приблизно однаковими доходами V Якщо партнер у III класі VI Якщо маєте другу роботу

Скільки залишається після відрахувань

Орієнтовні приклади:

3000 € брутто, клас I (самотній): на руки — 2000−2200 €

4000 € брутто, клас III (одружений): на руки — 2800−3000 €

2500 € брутто, клас II (одинак із дитиною): на руки — 1800−1950 €

Дізнатися свою нетто-зарплату можна, скориставшись онлайн-калькулятором. Наприклад:

Нагадаємо, середня річна зарплата у Німеччині на початку 2025 року становила 50 493 євро (брутто), тобто, на місяць це близько 4207,75 євро (для порівняння, у 2024-му показник за рік був 45 358 євро). Ті, хто має досвід роботи понад 20 років, отримують 48 000 євро/рік, працівники без досвіду (до 1 року) — 38 250 євро.

З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині становить €12.82 на годину або приблизно €2051-€2222 на місяць за 40 робочих годин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.