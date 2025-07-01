У бюджеті Німеччини «зник» майже мільярд євро допомоги Україні — Bild — Finance.ua
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У бюджеті Німеччини «зник» майже мільярд євро допомоги Україні — Bild

Казна та Політика
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У бюджеті Німеччини «зник» майже мільярд євро допомоги Україні — Bild
У бюджеті Німеччини «зник» майже мільярд євро допомоги Україні — Bild
Міністерство оборони Німеччини заявило, що обсяг військової допомоги Україні у 2025 році залишиться на рівні 9 мільярдів євро, попри те, що в урядовому проєкті бюджету на цю статтю передбачено лише 8,3 мільярда.
Про це повідомляє видання Bild.
У червні міністр оборони Борис Пісторіус обіцяв, що допомога Україні сягне 9,2 мільярда євро. Проте оприлюднений 24 червня проєкт бюджету показав іншу цифру — майже на 900 мільйонів менше.
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У Міноборони Німеччини пояснюють розбіжність тим, що частину коштів буде покрито коштом співфінансування і повернень із Європейського фонду миру. Утім, у самому документі ці кошти наразі не враховані.
«На виході все одно вийде приблизно 9 мільярдів», — заявили в оборонному відомстві.
Втім, у Бундестазі такі аргументи викликають сумніви, пише газета. Депутат від партії «Союз 90/Зелені» Себастіан Шефер зазначив, що з документа незрозуміло, звідки міністерство планує взяти обіцяні кошти.
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«Україні потрібні не обіцянки, а реальна підтримка», — наголосив він.
Раніше, під час візиту до Києва 12 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та запевнив, що загальна військова допомога Німеччини Україні у 2025 році сягне близько 9,2 млрд євро.
18 березня Бундестаг схвалив пропозицію Фрідріха Мерца влити до 1 трильйона євро в армію та інфраструктуру країни. Це розблокувало 3 млрд євро допомоги для України в рамках військової допомоги.
За матеріалами:
suspilne.media
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