Уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету з рекордним боргом — Finance.ua

Уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету з рекордним боргом 26.06.2025, 00:40 — Світ

Уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету з рекордним боргом

Новий уряд Німеччини, но чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом затвердив перші поправки до бюджетного планування, які передбачають безпрецедентне розширення оборонного бюджету та рекордну нову заборгованість.

Як повідомляє DW, 24 червня, уряд схвалив пропозиції міністра фінансів Ларса Клінґбайля щодо бюджету на 2025 рік, про ключові показники бюджету на 2026 рік і про подальше фінансове планування до 2029 року.

Ухвалені рішення передбачають нову державну заборгованість у розмірі 81,8 мільярда євро поточного року, а також на 89,3 млрд — у 2026-му, 87,5 млрд — у 2027-му, 115,7 млрд — у 2028-му та 126,1 млрд — у 2029-му.

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Загалом за ці п’ять років запланована сума державної заборгованості становитиме близько 847 мільярдів євро. Ці кошти будуть спрямовані на збільшення бюджету армії та усунення дефіциту в фінансуванні бюджету. Водночас це означатиме також істотне зростання видатків на обслуговування держборгу.

Різке зростання очікуваного показника нової заборгованості починаючи з 2028 року пов’язане з тим, що з цього часу оборонні витрати знову фінансуватимуться з основного бюджету, а не зі спеціального фонду Бундесверу, створеного в межах заходів щодо підвищення обороноздатності Німеччини на тлі війни росії проти України.

За планом, сукупні бюджетні витрати у 2025 році зростуть на 6,1% — до 503 млрд євро. У 2026 році вони мають становити 519,5 млрд євро, у 2027-му — 512,7 млрд, у 2028-му — 550,4 млрд, у 2029-му — 573,8 млрд.

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Згідно з планом уряду, оборонні витрати уряду поетапно зростатимуть в найближчі роки з 62,4 млрд євро у 2025 році до 152,8 млрд євро у 2029-му. Збільшення цих показників стало можливим після скасування так званого «боргового гальма» — обмеження на збільшення держзаборгованості — та відповідної поправки до Основного закону ФРН новою керівною коаліцією.

Нагадаємо, 18 березня Бундестаг схвалив пропозицію Фрідріха Мерца влити до 1 трильйона євро в армію та інфраструктуру країни. Це розблокувало 3 млрд євро допомоги для України в рамках військової допомоги.

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