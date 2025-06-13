Німеччина надасть Україні 9 млрд євро — Finance.ua

Німеччина надасть Україні 9 млрд євро Сьогодні 08:40 — Казна та Політика

Німеччина надасть Україні 9 млрд євро

Німеччина буде брати участь у фінансуванні далекобійної зброї й надасть 9 млрд євро для підтримки України.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції.

«Німеччина буде брати участь у фінансуванні далекобійної зброї… Ми мусимо надати фінанси для того, щоб ЗСУ могли закупити матеріали, й таким чином механізми виробництва були розвантажені. Ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть», — заявив Пісторіус.

За його словами, Німеччина планувала у цьому році надати 4 млрд євро Україні.

«Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд євро. (Хочемо. — Ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Проте частина з цього буде взята для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, ми надамо 9 млрд євро для підтримки України», — сказав Пісторіус.

Нагадаємо, 2025 рік стане рекордним за обсягами безпекової допомоги. Партнери України вкотре підтвердили свою рішучість підтримувати нашу країну у протистоянні російській агресії. Під час «Рамштайн-28» Німеччина затвердила нову військову допомогу — на 5 млрд євро. У цей пакет входить:

фінансування виробництва далекобійного озброєння на території України;

постачання систем протиповітряної оборони, озброєння та боєприпасів.

УНН За матеріалами:

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