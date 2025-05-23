Мерц заявив, що Німеччина не дозволить експлуатацію «Північного потоку-2» — Financial Times — Finance.ua
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Мерц заявив, що Німеччина не дозволить експлуатацію «Північного потоку-2» — Financial Times

Енергетика
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Мерц заявив, що Німеччина не дозволить експлуатацію «Північного потоку-2» — Financial Times
Мерц заявив, що Німеччина не дозволить експлуатацію «Північного потоку-2» — Financial Times
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримав заборону на відновлення роботи газопроводів «Північний потік». Її пропонує ЄС у межах підготовки пакета санкцій проти росії.
Так канцлер «намагався придушити будь-які внутрішні дебати» щодо відновлення проєкту «Північний потік», пише Financial Times.
У березні ЗМІ повідомили, що російські та американські бізнесмени хочуть відновити роботу трубопроводів, які з’єднують росію та Німеччину. Водночас Мерц почав обговорювати з офіційними особами в Берліні та Брюсселі, як цьому можна завадити.
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Додавання «Північного потоку» до санкційного списку ЄС «потенційно знімає з нього політичну проблему», про що зазначили джерела, — пояснюють у FT.
Нагадаємо, Фрідріх Мерц раніше заявив, що Німеччина та її союзники готові перейти до конфіскації заморожених російських активів, якщо це буде юридично допустимо. За його словами, також обговорюються нові санкції проти росії в енергетичному та банківському секторах, а також додаткові заходи щодо персональних санкцій.
Європейський Союз упродовж 2024 року — попри значне скорочення споживання російських енергоносіїв — заплатив за них 23 мільярди євро, повідомив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен.
За матеріалами:
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