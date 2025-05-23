Мерц заявив, що Німеччина не дозволить експлуатацію «Північного потоку-2» — Financial Times Сьогодні 17:40 — Енергетика

Мерц заявив, що Німеччина не дозволить експлуатацію «Північного потоку-2» — Financial Times

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримав заборону на відновлення роботи газопроводів «Північний потік». Її пропонує ЄС у межах підготовки пакета санкцій проти росії.

Так канцлер «намагався придушити будь-які внутрішні дебати» щодо відновлення проєкту «Північний потік», пише Financial Times

У березні ЗМІ повідомили, що російські та американські бізнесмени хочуть відновити роботу трубопроводів, які з’єднують росію та Німеччину. Водночас Мерц почав обговорювати з офіційними особами в Берліні та Брюсселі, як цьому можна завадити.

Додавання «Північного потоку» до санкційного списку ЄС «потенційно знімає з нього політичну проблему», про що зазначили джерела, — пояснюють у FT.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц раніше заявив , що Німеччина та її союзники готові перейти до конфіскації заморожених російських активів, якщо це буде юридично допустимо. За його словами, також обговорюються нові санкції проти росії в енергетичному та банківському секторах, а також додаткові заходи щодо персональних санкцій.

Європейський Союз упродовж 2024 року — попри значне скорочення споживання російських енергоносіїв — заплатив за них 23 мільярди євро, повідомив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен.

Телеканал 24 За матеріалами:

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