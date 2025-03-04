У Єврокомісії прокоментували ідею відбудови «Північного потоку-2» — Finance.ua
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У Єврокомісії прокоментували ідею відбудови «Північного потоку-2»

Енергетика
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У Єврокомісії прокоментували ідею відбудови «Північного потоку-2»
У Єврокомісії прокоментували ідею відбудови «Північного потоку-2»
Проєкт будівництва газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream) не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу, бо не диверсифікує джерела енергії в ЄС.
Про це на пресбрифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
Речниця Єврокомісії наголосила, що газопровід «Північний потік-2» не диверсифікує джерела постачання газу у Євросоюз, і, якщо він буде побудований, ЄС лише хвилюватиме його відповідність до вимог міжнародного законодавства.
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«Наша позиція дуже і дуже чітка: „Північний потік-2“ не є проєктом спільного інтересу. Він не диверсифікує джерела енергії в ЄС. А також слід зазначити, що газ ніколи не постачався до Європи цим трубопроводом», — підкреслила Ітконен.
«Що ми говорили і якою була наша позиція протягом багатьох років — це те, що цей трубопровід, якщо він буде побудований та буде експлуатуватися, повинен працювати відповідно до міжнародного та європейського законодавства», — додала вона.
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Як повідомлялося, німецький друг путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск «Північного потоку-2».
Зазначимо, російський газопровід «Північний потік-2», у який росія інвестувала мільярди євро, так і не почав використовуватися після завершення будівництва — спершу через юридичні проблеми, а далі через початок повномасштабної війни росії проти України.
За матеріалами:
Європейська правда
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