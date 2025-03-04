У Єврокомісії прокоментували ідею відбудови «Північного потоку-2» — Finance.ua

У Єврокомісії прокоментували ідею відбудови «Північного потоку-2» Сьогодні 09:14 — Енергетика

У Єврокомісії прокоментували ідею відбудови «Північного потоку-2»

Проєкт будівництва газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream) не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу, бо не диверсифікує джерела енергії в ЄС.

Про це на пресбрифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Речниця Єврокомісії наголосила, що газопровід «Північний потік-2» не диверсифікує джерела постачання газу у Євросоюз, і, якщо він буде побудований, ЄС лише хвилюватиме його відповідність до вимог міжнародного законодавства.

Читайте також За три роки війни в Україні Росатом уклав понад міжнародних 70 угод — DiXi Group

«Наша позиція дуже і дуже чітка: „Північний потік-2“ не є проєктом спільного інтересу. Він не диверсифікує джерела енергії в ЄС. А також слід зазначити, що газ ніколи не постачався до Європи цим трубопроводом», — підкреслила Ітконен.

«Що ми говорили і якою була наша позиція протягом багатьох років — це те, що цей трубопровід, якщо він буде побудований та буде експлуатуватися, повинен працювати відповідно до міжнародного та європейського законодавства», — додала вона.

Читайте також Єврокомісія планує інтегрувати енергоринок України в європейський за два роки

Як повідомлялося, німецький друг путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск «Північного потоку-2».

Зазначимо, російський газопровід «Північний потік-2», у який росія інвестувала мільярди євро, так і не почав використовуватися після завершення будівництва — спершу через юридичні проблеми, а далі через початок повномасштабної війни росії проти України.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.