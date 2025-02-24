Єврокомісія планує інтегрувати енергоринок України в європейський за два роки — Finance.ua

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Єврокомісія планує інтегрувати енергоринок України в європейський за два роки

Енергетика
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Єврокомісія планує інтегрувати енергоринок України в європейський за два роки
Єврокомісія планує інтегрувати енергоринок України в європейський за два роки
Єврокомісія прогнозує інтеграцію енергетичних ринків України та Молдови до європейського ринку до кінця наступного року.
Про це пише Інтерфакс Україна.
«Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки. Мета — гарантувати стійку, безпечну та конкурентну енергосистему для України», — сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні «Підтримуй Україну».
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За її словами, під час цієї зими Європа надала Україні 1,8 ГВт електроенергії.
«Але зараз ми повністю інтегруємо український та молдовський енергоринки у наш європейський до кінця наступного року, — повідомила президентка Єврокомісії. — І ми використаємо потенційний обсяг 80% запасів всього газу, це допоможе створити і прибутковість. Все це збільшить енергобезпеку і Європейського Союзу, і України».
Нагадаємо, Україна та ЄС с грудня 2024 року домовилися про збільшення лімітів імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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