За три роки війни в Україні Росатом уклав понад міжнародних 70 угод — DiXi Group Сьогодні 06:32 — Енергетика

За три роки війни в Україні Росатом уклав понад міжнародних 70 угод — DiXi Group

Активність корпорації Росатом із початку повномасштабної війни росії проти України демонструє тенденцію до зростання — за три роки було укладено понад 70 угод у різних країнах.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

«За даними публічної звітності Росатома, активність корпорації на міжнародній арені демонструє тривожну тенденцію до зростання. Навіть у 2022 році, на тлі варварської ескалації агресії кремля проти України, було укладено 21 угоду та меморандуми, а у 2023 році ця цифра зросла до 29», — йдеться у повідомленні.

Читайте також «росатом» отримує сотні мільйонів доларів через свою дочірню компанію в Нідерландах

За підсумками 2024 року Росатом уклад 24 міжнародні угоди. Зазначається, що за три роки корпорація помітно розширила свою присутність у країнах Латинської Америки, Південно-Східної Азії, а особливий фокус у її діяльності спрямований на країни Африки.

«Така активність свідчить про системну стратегію розширення впливу в регіонах, де історично були сильними позиції західних компаній. Особливо показовим є те, що більшість цих угод стосується не лише ядерної енергетики, але й включають меморандуми про співпрацю в інших сферах, що створює довгострокову та комплексну залежність цих країн від російських технологій та експертизи», — застерігає DiXi Group.

Експерти зауважують, що Росатом дедалі більше стає помітним саме як інструмент агресивної зовнішньої політики росії. Корпорація продовжує посідати перше місце у світі за кількістю проєктів будівництва АЕС за кордоном — 33 енергоблоки.

Крім того, Росатом продовжує зберігати критично важливі позиції на традиційних ринках через історично сформовані технологічні залежності. Найбільш значущою залишається залежність атомних електростанцій з реакторами типу ВВЕР у країнах ЄС від російського ядерного палива. Хоча всі країни, які експлуатують такі реактори, вже оголосили про підписання контрактів з іншими постачальниками, процес повного переходу потребує часу.

російська частка у постачанні збагаченого урану до США та країн Європи становить близько 30%. Особливе занепокоєння також викликає проєкт французької компанії Framatome із виробництва ядерного палива на своєму заводі в Лінгені (Німеччина) за ліцензією російської ТВЕЛ (дочірня компанія Росатома).

«Ми закликаємо міжнародну спільноту до рішучих дій, спрямованих на зупинення експансії Кремля в галузі ядерної енергетики», — наголошують у DiXi Group.

Експерти просять заборонити будь-яку нову співпрацю з Росатомом та компаніями, що входять до його структури, включаючи нові проєкти, наукові дослідження та обмін технологіями; заборонити імпорт ядерного палива та збагаченого урану з росії; забезпечити інвестиції у розвиток потужностей з конверсії та збагачення урану, виготовлення ядерного палива, зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, у березні 2024 року в Конгресі США відбулись слухання про введення санкцій проти Росатому.

У середині травня президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з росії, який був схвалений Сенатом Сполучених Штатів.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.