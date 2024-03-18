Санкції проти «росатому»: незабаром будуть результати — Галущенко Сьогодні 12:33 — Енергетика

Розгляд питання про запровадження санкцій проти російської атомної галузі на слуханнях у Конгресі США дає впевненість у тому, що незабаром вони будуть запроваджені.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

«У США Конгрес завжди йшов, як криголам, у санкціях, тому дуже важливо, що питання санкцій в атомній енергетиці сьогодні на порядку денному. Це дає впевненість, що вони будуть найближчим часом запроваджені», — зазначив Герман Галущенко.

Нагадаємо, що 12 березня відбулися слухання у підкомітеті Палати представників, під час яких конгресмени заслухали зокрема і заяву міністра енергетики України щодо необхідності якнайшвидшого ухвалення обмежень щодо «росатому».

Атомна галузь — єдине джерело інтелектуального експорту російської енергетики. Усе решта — це викопні види палива. Вони експортують і ядерне паливо, і технології, і будують блоки по світу. Санкції мають завершити цей процес", — наголосив Герман Галущенко.

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