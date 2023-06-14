Допомагали "росатому" з будівництвом АЕС: СБУ викрила схему на київському підприємстві — Finance.ua

Допомагали "росатому" з будівництвом АЕС: СБУ викрила схему на київському підприємстві Сьогодні 12:41 — Кримінал

Допомагали "росатому" з будівництвом АЕС: СБУ викрила схему на київському підприємстві, Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила схему обходу антиросійських санкцій, яка допомагала «росатому» будувати 5 АЕС у різних країнах. Допомагало росіянам Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій», — сказано в повідомленні.

До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії через власного дилера у москві.

Основним замовником була російська державна корпорація «росатом», яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанціях у різних країнах.

Київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію рф і введення санкцій проти «росатому».

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Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми.

Інфографіка: СБУ

При виїзді з України товар «переоформлювали» на фактичних отримувачів — підконтрольні «росатому» компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав «за новим маршрутом».

При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники «росатому» здійснювали у режимі онлайн.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь рф на суму майже 42 млн гривень.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку із доказами незаконної діяльності.

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Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває розслідування з метою встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.

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