Шахраї вигадали нову схему обману з "призначенням" грошової допомоги — Finance.ua

Шахраї вигадали нову схему обману з "призначенням" грошової допомоги Сьогодні 16:44 — Кримінал

Шахраї вигадали нову схему обману з "призначенням" грошової допомоги

Шахраї використовують складний матеріальний стан жителів нашої країни та, під приводом надання грошової допомоги, отримують доступ до банківських рахунків.

Про це пише поліція Житомирщини.

Зазвичай це відбувається через розміщення у соціальних мережах інформації, що дуже схожа на офіційну. Користувачі, повіривши у достовірність таких повідомлень, переходять за наданими посиланнями та опиняються на ресурсах, візуально схожих на сторінки банківських установ або державних сервісів. Там же їм пропонують увести реквізити власних банківських карток . Таким чином зловмисники отримують повний доступ до чужих фінансових рахунків.

12 червня до поліційних підрозділів області звернулись двоє громадян із заявами про подібні ошуканства. 49-річна жителька м. Коростеня на фішинговому сайті вказала реквізити двох банківських карток. У результаті втратила майже 28 тисяч гривень.

У схожу ситуацію потрапив і 50-річний житель обласного центру. Чоловік «подарував» шахраям понад 58 тисяч гривень. Тож нині за обома випадками тривають відповідні перевірки.

Водночас поліцейські застерігають полісян від необачного розголошення особистих відомостей на сторонніх ресурсах:

безпечно спілкуватися з представниками державних та міжнародних громадських організацій онлайн ви можете, якщо особисто здійснювали перехід у месенджери через їх офіційний сайт;

сторонні посилання на онлайн-ресурси, навіть від знайомих, розцінюйте як недостовірну та небезпечну інформацію, що може призвести до фінансових втрат;

під час оформлення електронних заявок, пов’язаних із зазначенням особистої інформації, звертайте увагу, чи знаходитеся ви на захищеному інтернет-ресурсі (його адреса повинна починатися з https://, у деяких браузерах також стоїть піктограма «замок»);

звертайте увагу на адресний рядок на посиланні переходу. Незначні зміни в електронній адресі можуть привести вас на абсолютно інший сайт (наприклад, замість gmail.com може бути gmeill.co);

не встановлюйте на свої комп’ютери, телефони чи інші гаджети стороннє програмне забезпечення, яке вам пропонують невідомі особи для нібито отримання соціальної допомоги.

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