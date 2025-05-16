Німеччина конфіскує заморожені російські активи: Мерц назвав деталі — Finance.ua

Німеччина конфіскує заморожені російські активи: Мерц назвав деталі Сьогодні 12:24

Німеччина конфіскує заморожені російські активи: Мерц назвав деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та її союзники готові перейти до конфіскації заморожених російських активів, якщо це буде юридично допустимо.

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За його словами, також обговорюються нові санкції проти росії в енергетичному та банківському секторах, а також додаткові заходи щодо персональних санкцій.

«Можливість вилучення російських активів наразі опрацьовується. Якщо з’явиться можливість використовувати ці кошти на міцній правовій основі, ми зробимо це. Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок може спричинити для європейського фінансового ринку», — сказав він в інтерв’ю газеті Die Zeit

Низка західних офіційних осіб, зокрема в Німеччині та Європейському центральному банку, виявляють обережність у питанні прямої конфіскації суверенних резервів рф, попереджаючи, що такий крок може зіткнутися з правовими труднощами і підірвати статус євро як резервної валюти.

«Ми, глави держав і урядів, єдині в думці, що повинні вичерпати всі можливі варіанти. Ми обговорюємо подальші санкції в енергетичному та банківському секторах, а також додаткові кроки щодо активів і санкцій проти приватних осіб» — зазначив Мерц.

На запитання про можливе відновлення проєкту пошкодженого газопроводу «Північний потік-2» Мерц відповів, що наразі в нього немає чинної ліцензії, «і це навряд чи зміниться».

УНІАН За матеріалами:

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