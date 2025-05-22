Єврокомісар розповів, скільки мільярдів євро ЄС заплатив за російські енергоносії у 2024 році — Finance.ua

Єврокомісар розповів, скільки мільярдів євро ЄС заплатив за російські енергоносії у 2024 році Сьогодні 13:02 — Енергетика

Єврокомісар розповів, скільки мільярдів євро ЄС заплатив за російські енергоносії у 2024 році

Європейський Союз упродовж 2024 року — попри значне скорочення споживання російських енергоносіїв — заплатив за них 23 мільярди євро, повідомив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен.

Про це Йоргенсен сказав під час виступу на дебатах у Європарламенті, передає Радіо Свобода.

«До 2022 року половина вугілля, яке ми імпортували до ЄС, було російським. Ми повністю припинили імпорт. Частка нафти знизилася з 27% до 3%. І, нарешті, щодо газу: з 45% нашого газу, що надходив з росії 2022-го, до 13% сьогодні. Втім, торік ми все одно заплатили росії 23 мільярди євро за імпорт енергоносіїв», — сказав Йоргенсен.

Він також пояснив, у який спосіб Єврокомісія планує поступово вивести російський газ із ринків ЄС до 2027 року, а всі інші джерела енергії — до 2030 року.

За його словами, метою є мінімізувати негативний вплив на ціни на енергоносії, стабілізувати енергетичні ринки та забезпечити правову визначеність.

«Тому ми рухатимемося вперед крок за кроком», — сказав єврокомісар.

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Йоргенсен анонсував нові правила, що дозволять відстежувати російський газ на ринку. Від держав-членів Єврокомісія очікує на національні плани щодо поступової відмови від російських енергоносіїв.

«Рекомендуємо подати перші плани вже цього року, щоби відмова була безпечною й підготовленою. Крім того, ми посилимо контроль над нелегальною нафтою, що потрапляє на ринок через російський тіньовий флот», — відзначив він.

Єврокомісар пояснив, що ці рішення є частиною ширшого плану щодо зміни торговельних відносин з росією у зв’язку з безпековими ризиками.

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За його словами, у Єврокомісії не бачать жодного можливого сценарію для майбутнього використання «Північного потоку» для транспортування російської енергії до Європи.

«Це відповідає інтересам нашої економічної безпеки… Ми робимо низку різних кроків. І всі вони ведуть нас в одному напрямку — до більш безпечного, сталого та диверсифікованого енергопостачання», — наголосив Йоргенсен.

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