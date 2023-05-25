В ЄС заявили, що більше не залежать від енергоносіїв з рф — Finance.ua
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В ЄС заявили, що більше не залежать від енергоносіїв з рф

Енергетика
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В ЄС заявили, що більше не залежать від енергоносіїв з рф
В ЄС заявили, що більше не залежать від енергоносіїв з рф
Європейських Союз оголосив, що зміг подолати залежність від російських енергоносіїв завдяки плану ЄС щодо скорочення споживання газу.
Про це під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Тім Макфі.
«За останній рік Європа реалізувала амбіції згідно з планом щодо закінчення залежності від російських енергоносіїв. Тепер ми можемо заявити, що ми більше від них не залежимо», — сказав він.
За словами представника Єврокомісії, ЄС припинив імпортувати російське вугілля, а нафта з рф становитиме лише невелику частку від того обсягу, який був до початку повномасштабної війни проти України, яку розв’язала москва.
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Також він додав, що «російський газ стрімко зникає з європейського ринку».
Нагадаємо, план ЄС щодо скорочення споживання газу в усьому Євросоюзі на 15%, щоб упоратися з газовою кризою через війну росії, почав діяти торік у серпні.
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Згідно з планом, країни ЄС мали докласти всіх зусиль для скорочення споживання газу не менше ніж на 15% у період до березня 2023 року.
Цьогоріч у Єврокомісії вирішили запропонувати країнам ЄС добровільно продовжити скорочення споживання газу на 15% і надалі.
24 травня повідомлялося, що Єврокомісія рекомендувала всім урядам ЄС припинити заходи підтримки цін на енергоносії до кінця цього року, щоб утримати державні фінанси під контролем і відповідати запропонованим новим фіскальним правилам у 2024 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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