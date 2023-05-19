Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу — Finance.ua

Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу Сьогодні 05:35 — Енергетика

Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу

Після початку повномасштабної війни в Україні Молдова змогла скоротити споживання російського природного газу і позбавилася енергетичної залежності від рф.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан, передає The Guardian.

«Якщо на початку війни 100% енергії, що споживається Молдовою, походили з росії, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу та електрики з росії», — підкреслив він під час конференції з безпеки у Бухаресті (Румунія).

За словами Речана, зараз Молдова інтегрована до європейської енергетичної мережі як технічно, так і комерційно.

Нагадаємо, у грудні минулого року Молдова вперше здійснила імпорт природного газу Трансбалканським трубопроводом у зворотному напрямку, з півдня на північ, щоб мати можливість обходити Придністров'я. До цього країна повністю покладалася на російський газ, імпортований з півночі на південь через Україну. Трансбалканський коридор історично діяв у напрямку з півночі на південь, постачаючи російський газ на Балкани та до Туреччини.

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