МВФ прогнозує відмову Європи від російських енергоносіїв до 2030 року — Finance.ua

МВФ прогнозує відмову Європи від російських енергоносіїв до 2030 року Сьогодні 20:22 — Енергетика

МВФ прогнозує відмову Європи від російських енергоносіїв до 2030 року

Європейські країни зможуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2030 року, згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду.

Євросоюз уже припинив імпорт вугілля та більшої частини нафти з росії.

Імпорт російського газу до Євросоюзу також зменшується з 2021 року, а після початку повномасштабної війни рф проти України обсяги постачання значно скоротилися. Це спричинило енергетичну кризу в Європі, найгіршу з 1970-х років.

МВФ зазначає, що Євросоюз частково сам сприяв цій ситуації. За десятиліття до війни енергетична безпека Європи погіршилася через зростання залежності від імпорту й обмеженого числа постачальників. Після 2022 року країни Євросоюзу почали швидко переорієнтовувати свої імпортні потоки. Наприклад, Німеччина, яка була найбільшим імпортером російського газу, з 2021 року збільшила частку газу з Норвегії з 19% до 60%.

МВФ також прогнозує зростання імпорту енергоносіїв до Європи із США та інших країн.

«Згідно з повоєнним базовим сценарієм, Європа до 2030 року поступово відмовиться від залишків російського викопного палива», — йдеться у доповіді.

Франція та Італія будуть збільшувати імпорт з Африки; Німеччина, Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща — з Норвегії; Болгарія, Хорватія та Румунія — із США.

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