МВФ прогнозує відмову Європи від російських енергоносіїв до 2030 року — Finance.ua
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МВФ прогнозує відмову Європи від російських енергоносіїв до 2030 року

Енергетика
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МВФ прогнозує відмову Європи від російських енергоносіїв до 2030 року
МВФ прогнозує відмову Європи від російських енергоносіїв до 2030 року
Європейські країни зможуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2030 року, згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду.
Євросоюз уже припинив імпорт вугілля та більшої частини нафти з росії.
Імпорт російського газу до Євросоюзу також зменшується з 2021 року, а після початку повномасштабної війни рф проти України обсяги постачання значно скоротилися. Це спричинило енергетичну кризу в Європі, найгіршу з 1970-х років.
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МВФ зазначає, що Євросоюз частково сам сприяв цій ситуації. За десятиліття до війни енергетична безпека Європи погіршилася через зростання залежності від імпорту й обмеженого числа постачальників. Після 2022 року країни Євросоюзу почали швидко переорієнтовувати свої імпортні потоки. Наприклад, Німеччина, яка була найбільшим імпортером російського газу, з 2021 року збільшила частку газу з Норвегії з 19% до 60%.
МВФ також прогнозує зростання імпорту енергоносіїв до Європи із США та інших країн.
«Згідно з повоєнним базовим сценарієм, Європа до 2030 року поступово відмовиться від залишків російського викопного палива», — йдеться у доповіді.
Франція та Італія будуть збільшувати імпорт з Африки; Німеччина, Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща — з Норвегії; Болгарія, Хорватія та Румунія — із США.
За матеріалами:
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