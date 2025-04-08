ЄС має купити у США на $350 млрд енергоносіїв, щоб Трамп послабив тарифи — Finance.ua

ЄС має купити у США на $350 млрд енергоносіїв, щоб Трамп послабив тарифи Сьогодні 11:28

Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов’язання купити американських енергоносіїв на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.

Про це заявив Дональд Трамп пізно ввечері в понеділок, відкинувши пропозицію Брюсселя про тарифи «нуль на нуль» на автомобілі та промислові товари, пише thepage

Коментарі Трампа на пресконференції в Білому домі стали відповіддю на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше в понеділок повідомила, що ЄС запропонував знизити тарифи блоку до нуля на автомобілі та промислові товари, що імпортуються з США, якщо Трамп відповість взаємністю.

«Ні, не достатньо. У нас дефіцит у відносинах з Європейським Союзом становить 350 мільярдів доларів, і він швидко зникне. Один із способів, яким він може зникнути легко і швидко, — це те, що їм доведеться купувати у нас нашу енергію … вони можуть її купувати, ми можемо скинути 350 мільярдів доларів за один тиждень. Вони повинні купити і взяти на себе зобов’язання купити таку ж кількість енергії», — відповів Трамп на запитання журналіста, чи достатньо йому цієї пропозиції, щоб відступити.

Пропозиція фон дер Ляєн з’явилася після того, як минулого тижня Трамп запровадив 20-відсоткові тарифи для ЄС та мінімум 10-відсоткові мита для інших торговельних партнерів. У відповідь фінансові ринки по всьому світу втратили трильйони доларів, а європейські акції в понеділок зазнали найбільшого одноденного падіння з початку пандемії Covid-19.

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