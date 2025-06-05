«Рамштайн-28»: партнери анонсували рекордну допомогу Україні на 2025 рік — Finance.ua

«Рамштайн-28»: партнери анонсували рекордну допомогу Україні на 2025 рік Сьогодні 11:33

«Рамштайн-28»: партнери анонсували рекордну допомогу Україні на 2025 рік, Фото: mod.gov.ua

2025 рік стане рекордним за обсягами безпекової допомоги. Партнери України вкотре підтвердили свою рішучість підтримувати нашу країну у протистоянні російській агресії.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн».

«За підсумками зустрічі наші партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки», — сказано в повідомленні.

Велика Британія оголосила про новий масштабний пакет допомоги. У 2025 році Україна отримає 100 тисяч дронів на суму 350 млн фунтів. Загалом британська підтримка на наступний рік становить 4,5 млрд фунтів. Із цієї суми 247 млн піде на підготовку українських військових.

Німеччина також затвердила нову військову допомогу — на 5 млрд євро. У цей пакет входить:

фінансування виробництва далекобійного озброєння на території України;

постачання систем протиповітряної оборони, озброєння та боєприпасів.

Нідерланди передають допомогу на 400 млн євро, до якої входять:

протимінний корабель;

катери;

морські дрони.

Бельгія запускає довгострокову програму підтримки:

по 1 млрд євро щороку до 2029 року;

також передасть протимінний корабель.

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Норвегія виділяє:

700 млн доларів на дрони з акцентом на розвиток українського оборонно-промислового комплексу,

50 млн — у фонд NSATU Trust Fund.

Канада направить 45 млн доларів на дрони, засоби радіоелектронної боротьби, IT-рішення, а також броньовану техніку (зокрема Coyote та Bison).

Швеція виділяє 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння.

Як додала пресслужба Міністерства оборони, буде створено нову міжнародну ініціативу спільного виробництва українського озброєння на території країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України. Ініціатива передбачає створення ліцензійних виробництв українських озброєнь у державах-партнерах з метою забезпечення нагальних потреб Сил оборони України.

Очікується, що до реалізації ініціативи будуть залучені провідні виробники зброї з країн Європи та Північної Америки, а також фінансування в межах європейської програми SAFE, що передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості.

Проєкти, які вже перебувають на етапі реалізації:

західноєвропейська компанія анонсувала виробництво сучасних ракет для протидії Shahed на території України;

Велика Британія разом з Україною розпочинає виробництво ракет LMM та пускових установок;

Rheinmetall (Німеччина) будує в Україні сучасні бойові машини Lynx;

українські підприємства випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія-Фінляндія);

SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція-Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) активно розширюють свою присутність в Україні.

Нагадаємо, у квітні цього року учасники Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») оголосили про зобов’язання щодо військової допомоги для України на понад 21 млрд євро, що є «рекордним» збільшенням військового фінансування для країни.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв , що Україна загалом отримала від США допомоги на 100 мільярдів доларів.

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