«Рамштайн»: яку суму країни вже виділили Україні на оборону — Finance.ua

«Рамштайн»: яку суму країни вже виділили Україні на оборону
США та союзники, що входять до Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» вже виділили Україні більше ніж 126 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги.
Про це на брифінгу 8 січня повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Сінгх нагадала, що 9 січня глава Пентагону проведе 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина. Вона вказала, що Контактна група з питань оборони України, вперше скликана Ллойдом Остіном у квітні 2022 року, «відіграла важливу роль у координації міжнародної підтримки, спрямованої на надання допомоги Україні в захисті її суверенітету від неспровокованої агресії росії».
«На сьогодні Сполучені Штати, наші союзники та партнери виділили Україні понад 126 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року», — заявила заступниця речника Пентагону.
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Сінгх наголосила, що завдяки роботі своїх коаліцій з нарощування потенціалу Контактна група також відіграла вирішальну роль у зміцненні обороноздатності України та «створенні надійних сил стримування, щоб вона могла захищатися і від майбутньої агресії».
Також додала, що на засіданні «Рамштайну», представники країн будуть обговорювати, яке озброєння терміново потрібно Україні на полі бою, а також довгострокові оборонні проєкти. Йдеться про системи ППО, артилерійські боєприпаси і бронетехніку.
Довідка Finance.ua:
- Європейський Союз у 2025 році виділить Україні понад 30 млрд євро, що дозволить майже повністю покрити прогалину в українському фінансуванні. Допомога Україні від Євросоюзу вже склала майже 130 мільярдів євро;
- у перший рік повномасштабної війни США надали Україні понад 20 млрд доларів військової допомоги. Сума військової допомоги від США у 2023 році перевищила 23 млрд доларів. 2024 року обсяг військової допомоги США перевищив 19 млрд доларів.
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