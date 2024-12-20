Допомога Україні від Євросоюзу склала майже 130 мільярдів євро — Урсула фон дер Ляєн Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

Допомога Україні від Євросоюзу склала майже 130 мільярдів євро — Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз у 2025 році виділить Україні понад 30 млрд євро, що дозволить майже повністю покрити прогалину в українському фінансуванні.

Про це під час брифінгу заявила президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн після закінчення саміту ЄС у Брюсселі.

За її словами, допомога Україні від Євросоюзу склала майже 130 мільярдів євро і це допоможе заодно забезпечити економічну та фінансову стабільність до кінця 2025 року.

«Це гарна новина, а завдяки „Ukraine facility“ та кредиту G7 ми навіть покриваємо більшу частину дефіциту фінансування України на 2025 рік — це велике досягнення, яке також дозволить Україні мати більше фіскального простору для закупівлі вкрай необхідного військового обладнання», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що однією з найбільш нагальних проблем є енергетична система, яку ЄС постійно ремонтує і, щоб подолати дефіцит потужностей, потрібно надалі покращувати взаємозв’язок з енергосистемою Європейського Союзу. Також фон дер Ляєн зауважила, що для ЄС важливо спрямувати силу на децентралізацію виробництва електроенергії в самому Блоці.

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Також президентка Єврокомісії зауважила, якщо Україна «продовжуватиме добре працювати», то перший і головний блок переговорів щодо вступу в ЄС можна почати наступного року. Інші кластери також впродовж 2025 року.

Що відомо про допомогу ЄС для України

Від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз намагається всебічно підтримувати Україну та виділив для цього щонайменше 122 мільярда євро. З них:

60 млрд євро у вигляді фінансової, бюджетної підтримки та гуманітарної допомоги;

45,5 млрд євро на військову допомогу в рамках Європейського фонду миру та державами-членами індивідуально;

1,5 млрд євро із заморожених російських активів, які виділили на укладання оборонних договорів з різними країнами.

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