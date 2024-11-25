Скільки військової допомоги США надали Україні з початку великої війни (інфографіка) — Finance.ua

Скільки військової допомоги США надали Україні з початку великої війни (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Скільки військової допомоги США надали Україні з початку великої війни (інфографіка)

Два місяці залишилося до того моменту, як Дональд Трамп замінить Джо Байдена на посаді президента США, після чого ситуація з допомогою Україні остаточно втратить визначеність. Адміністрація Байдена має намір до інавгурації Трампа використати всі кошти, що залишилися для України — це близько 7 млрд доларів. Тому, як казав Володимир Зеленський, Штати кожні два-три тижні оголошуватимуть про нові пакети.

Про це пише «Слово і діло».

Інфографіка: «Слово і діло»

У перший рік повномасштабної війни США надали Україні понад 20 млрд доларів військової допомоги.

Відразу після вторгнення Україна отримала пакет озброєнь на 350 млн доларів. У березні обсяг допомоги становив 1,1 млрд доларів, у квітні — 1 млрд 320 млн, у травні — всього 250 млн, у червні — 2 млрд 150 млн, у липні — 1 млрд 490 млн, у серпні — 5 млрд 305 млн, у вересні — 2 млрд 825 млн, у жовтні — 1 млрд 625 млн, у листопаді — 1,2 млрд, у грудні — 2 млрд 125 млн доларів.

Сума військової допомоги від США у 2023 році перевищила 23 млрд доларів.

У січні було оголошено пакети допомоги на суму 5 млрд 575 млн доларів, у лютому — на 2 млрд 625 млн, у березні — на 750 млн, у квітні — на 2 млрд 925 млн, у травні — на 2 млрд 175 млн, у червні — на 2 млрд 925 млн, у липні — на 2,5 млрд доларів.

Далі через невизначеність із голосуванням за допомогу Україні в Конгресі, розміри пакетів зменшилися. У серпні США оголосили про військову допомогу Україні на суму 450 млн доларів, у вересні — 1 млрд 590 млн, у жовтні — 350 млн, у листопаді — 525 млн, у грудні — 625 млн доларів.

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У січні та лютому 2024 року Україна не отримувала нової військової допомоги від США. У березні Білому дому вдалося виділити Україні ракет для HIMARS, артилерійських боєприпасів та іншого озброєння на суму 300 млн доларів: кошти з’явилися за рахунок непередбаченої економії коштів від контрактів Пентагону.

Палата представників США проголосувала за фінансування для України у розмірі 60,8 млрд доларів лише наприкінці квітня. У тому ж місяці Білий дім оголосив про надання 7 млрд військової допомоги Україні.

У травні США виділили 675 млн доларів, у червні — 225 млн, у липні — 575 млн, у серпні — 250 млн, у вересні — 8 млрд 525 млн. Рекордний оборонний пакет у вересні включав ще одну систему ППО Patriot, розширення підготовки українських пілотів на F-16 та інше.

У жовтні Штати оголосили про надання допомоги на 825 млн доларів, у листопаді — на 700.

Загалом цього року обсяг військової допомоги США перевищив 19 млрд доларів.

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