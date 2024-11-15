США планують майже щотижня відправляти допомогу Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд — Finance.ua
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США планують майже щотижня відправляти допомогу Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд

Казна та Політика
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США планують майже щотижня відправляти допомогу Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд
США планують майже щотижня відправляти допомогу Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд
США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок $7,1 млрд до завершення каденції чинного президента Джо Байдена.
Про це під час брифінгу сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
«Це зобовʼязання, яке взяв на себе президент, і тому департамент продовжує виконувати це зобовʼязання, відправляючи пакети в Україну майже щотижня», — наголосила вона.
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Сінгх додала, що Пентагон активно поповнює власні запаси зброї, щоб не знизити обороноздатність Сполучених Штатів.
Відповідаючи на запитання, чи встигнуть Штати доставити все заплановане озброєння до 20 січня, на коли призначена інавгурація Дональда Трампа, чиновниця відповіла, що це залежить від виду озброєння.
«Деякі системи можуть бути доставлені в Україну дуже швидко, і ви бачили, що це відбувається протягом кількох днів або тижнів. Іноді потрібно більше часу, щоб те, що є в наявності, потрапило в Україну, і це може бути довше, ніж тижні, а може бути й місяці. Ви також повинні памʼятати, що у нас є пакети USAID, які ми оголосили. Деякі з них, знаєте, можуть тривати роками», — відповіла вона.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга після переговорів із главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном у Брюсселі заявив, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена в останній період його каденції передасть Україні суттєву військову допомогу.
За матеріалами:
theБабель
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