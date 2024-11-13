Україна отримала $1,4 млрд гранту від США — Finance.ua

Україна отримала $1,4 млрд гранту від США Вчора 11:00 — Казна та Політика

Україна отримала $1,4 млрд гранту від США

Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

«Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку. Наш уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році», — сказано в повідомленні.

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

«Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів США. Це — найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби. Вдячний керівництву та платникам податків Сполучених Штатів за цю вкрай необхідну в умовах повномасштабної війни допомогу», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів США, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів США.

Нагадаємо, у Департаменті оборони СШA уточнили суму, яка залишилася для військової допомоги Україні. На військову допомогу Україні залишилося 9,3 мільярда доларів.

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