У Пентагоні назвали суму, що залишилася на військову допомогу Україні — Finance.ua

У Пентагоні назвали суму, що залишилася на військову допомогу Україні Вчора 10:02 — Казна та Політика

У Пентагоні назвали суму, що залишилася на військову допомогу Україні

У Департаменті оборони СШA уточнили суму, яка залишилася для військової допомоги Україні.

Український журналіст, який отримав інформацію з брифінгу Пентагону, розповів , що на військову допомогу Україні залишилося 9,3 мільярда доларів.

7,1 млрд доларів виділяються по програмі «Скорочення президентських запасів» (Presidential Drawdown — PDA). По суті PDA — це коли зброя передається із запасів Департаменту оборони США.

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У квітні Конгрес затвердив 4,3 мільярда доларів, та 2,8 млрд стали доступними після перерахунків.

Крім того, приблизно $2,2 млрд доступні за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України» (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI).

Речник Пентагону підкреслив, що США використають усі наявні кошти для допомоги Україні.

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У Пентагоні також розповіли , що вже поставили Україні:

83% обіцяних 155-мм артилерійських боєприпасів, снарядів GMLRS, ракет ППО PATRIOT та AMRAAM;

67% ракет Stinger та HAWK;

60% бомб Small Diameter Bombs (SDB) та 105-мм боєприпаси.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі зазначив, що чинний лідер США Джо Байден зобов’язався витратити всі гроші, які залишились на підтримку України, поки він перебуває на посаді президента Америки.

«Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді», — сказав він.

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Кірбі також зауважив, що у цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні.

Раніше заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявляла , що Міністерство оборони США використає «кожен цент» з тих коштів, які доступні для допомоги Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, наданого Пентагоном.

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