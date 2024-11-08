Усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до завершення каденції Байдена — Пентагон — Finance.ua
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Усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до завершення каденції Байдена — Пентагон

Казна та Політика
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Усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до завершення каденції Байдена — Пентагон
Усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до завершення каденції Байдена — Пентагон
У Міноборони США заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена мають намір використати усі залишкові кошти для програм з підтримки України.
Про це сказала на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
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«У нас усе ще залишилося близько $2 млрд у USAI, які ми можемо виділити. Тож ви продовжуватимете бачити пакети, які надаватимуть найближчими тижнями до кінця роботи цієї адміністрації. Це відповідає тому, як ми робили це у минулому. Це те, що ми робили доволі регулярно, майже щотижня, але я хотіла б нагадати вам, що не лише Сполучені Штати підтримують Україну та продовжуватимуть підтримувати Україну», — зазначила Сінгх.
Посадовиця також нагадала, що Україна має двопалатну та двопартійну підтримку в Конгресі.
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«Тож у січні відбудеться зміна адміністрації, але підтримка України залишається потужною», — підкреслила заступниця речника Пентагону.
Відповідаючи на запитання, чи достатньо у США зброї в поточних запасах та у виробництві до 20 січня, щоб фактично використати $4 млрд (PDA), що залишилися, Сінгх підтвердила: «Це буде зроблено — ми скористаємося повноваженнями PDA до закінчення терміну».
При цьому вона запевнила, що Пентагон постійно поповнює запаси своєї зброї.
За матеріалами:
Укрінформ
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