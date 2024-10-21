Голова Пентагону оголосив про новий пакет американської допомоги Україні на $400 млн — Finance.ua

Голова Пентагону оголосив про новий пакет американської допомоги Україні на $400 млн Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Голова Пентагону оголосив про новий пакет американської допомоги Україні на $400 млн

Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув із неоголошеним візитом до Києва в понеділок, оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $400 млн.

«Я хотів би оголосити виділення президентського пакета допомоги на $400 млн на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», — сказав Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Остін запевнив, що США й далі надаватимуть допомогу Україні згідно з двосторонньою угодою у безпековій сфері, підписаною президентом Зеленським із президентом Джо Байденом.

«Тому я буду радий сьогодні обговорити з вами подальше зміцнення нашого стратегічного партнерства», — наголосив Остін.

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Як повідомляється на сайті Пентагону, міністр оборони Ллойд Дж. Остін III прибув у понеділок в Україну, щоб зустрітися з українськими лідерами та підтвердити підтримку Сполученими Штатами боротьби України за свободу. Це четвертий візит міністра оборони в Україну.

Під час свого візиту міністр зустрінеться з українським керівництвом і підкреслить прихильність США наданню Україні допомоги у безпековій сфері, необхідної для захисту від російської агресії на полі бою.

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