Адміністрація США до кінця каденції надасть Україні суттєву військову допомогу — МЗС — Finance.ua
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Адміністрація США до кінця каденції надасть Україні суттєву військову допомогу — МЗС

Казна та Політика
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Адміністрація США до кінця каденції надасть Україні суттєву військову допомогу — МЗС
Адміністрація США до кінця каденції надасть Україні суттєву військову допомогу — МЗС
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена в останній період його каденції передасть Україні суттєву військову допомогу.
Про це повідомив у телеефірі міністр закордонних справ Андрій Сибіга після переговорів із главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном у Брюсселі, передає Укрінформ.
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«Під час візиту до Брюсселю я мав низку важливих зустрічей, і однією з ключових була зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Це були продуктивні перемовини. Ми обговорили втілення усіх домовленостей, досягнутих на рівні лідерів, коли Президент Володимир Зеленський у вересні здійснював візит до Вашингтона. І маємо конкретні підтвердження щодо військової допомоги», — розповів Сибіга.
Він наголосив, що чинна адміністрація США планує в останні тижні своєї каденції передати Україні суттєві обсяги військової допомоги.
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«Це ми у деталях обговорили з моїм візаві. Повністю всю зброю, яка належить до прямих президентських повноважень, а також оплатити всі контракти на виробництво зброї, передбачені програмою підтримки України. Такі запевнення я отримав під час зустрічі з Ентоні Блінкеном», — сказав міністр.
Крім того, він розповів, що обговорив з держсекретарем США питання далекобійних ударів по військових об’єктах на території рф та євроатлантичну інтеграцію України.
«Тут ми стримано оптимістичні», — підсумував глава МЗС.
За матеріалами:
Укрінформ
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