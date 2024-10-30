Зеленський заявив про значні затримки пакета допомоги від США — Finance.ua

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Зеленський заявив про значні затримки пакета допомоги від США

Казна та Політика
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Зеленський заявив про значні затримки пакета допомоги від США
Зеленський заявив про значні затримки пакета допомоги від США
Україна отримала лише 10% від ухваленого пакета допомоги Конгресом США. Затримки виникли через бюрократичні та логістичні перешкоди.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для представників провідних ЗМІ країн Північної Європи.
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Зеленський заявив, що Україна стоїть перед серйозними викликами в очікуванні третьої зими з можливими відключеннями електроенергії.
«Тобто ти готуєш країну до зими, яка є вирішальною, яка є дуже великим викликом для нас, адже це буде третя зима з відключеннями світла», — зауважив глава держави.
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Президент наголосив на тому, що Україна отримала лише 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес.
«Це не питання грошей, це завжди питання з бюрократією, з логістикою, з ідеями чи скептицизмом, із тим, що ця зброя хороша, а ця зброя погана. Це ми вам дамо, цього не дамо. Це перетин червоних ліній. Якою буде реакція путіна… Ось про що», — підкреслив Зеленський.
За матеріалами:
Novyny.live
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