Вперше з початку вторгнення. У вересні Україна не отримала кошти від міжнародних партнерів — Finance.ua
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Вперше з початку вторгнення. У вересні Україна не отримала кошти від міжнародних партнерів

Казна та Політика
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Вперше з початку вторгнення. У вересні Україна не отримала кошти від міжнародних партнерів
Вперше з початку вторгнення. У вересні Україна не отримала кошти від міжнародних партнерів
Вересень став першим місяцем з початку вторгнення росії у лютому 2024 року, коли Україна не отримала міжнародну допомогу.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, аналізуючи надходження до держбюджету.
«Зовнішня допомога за вересень… Ну її не було. Тобто нуль. Вперше з початку війни. Окей, було трохи від Банку Розвитку Ради Європи, але це на два цільових проекти: Home: 70 млн євро, Heal: 10 млн євро», — зазначив депутат.
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За його словами, пауза з міжнародною допомогою тимчасова, «у жовтні вже будуть знову транші».
Нардеп пояснив, загальні надходження до держбюджету за вересень склали 191 млрд грн. Від митниці надійшло 52,3 млрд грн. При цьому митниці не вдалося виконати план щодо надходжень — мінус 7,9 млрд (-13,1%).
Від податкової надійшло 66,3 млрд грн. Перевиконання плану склало 2,7 млрд грн (+4,3%). Також вдалося продати ОВДП (Облігації внутрішніх державних позик — ред.) на 72,3 млрд грн.
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Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй (ООН) не має коштів для допомоги українцям прийдешньої зими, у той час, коли більше половини потужностей України з виробництва електроенергії знищено.
Однак, як стало відомо, Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу США з проханням продовжити президентські повноваження (PDA). Це дозволило б продовжити постачання військової допомоги Україні після закінчення фінансового року у вересні.
«У нас залишилося $5,9 млрд в Управлінні президента України зі скорочення; усі, крім $100 млн, з яких закінчуються наприкінці фінансового року», — сказав речник Пентагону Пет Райдер.
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