США виділяють Україні пакет допомоги на майже 8 млрд доларів — Finance.ua

США виділяють Україні пакет допомоги на майже 8 млрд доларів Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

США виділяють Україні пакет допомоги на майже 8 млрд доларів

26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7,9 млрд доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Вдячний Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти росії», — написав Зеленський.

За його словами, с пакет увійде батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря — земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

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Зеленський подякував Сполученим Штатам за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США.

Додамо, сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.

У серпні США надіслали два пакети, обидва по 125 мільйонів доларів кожен. А у вересні Міністерство оборони США оголосило про підписання президентом США Джо Байденом додаткового пакету допомоги на суму 250 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

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