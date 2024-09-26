США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $375 млн — Finance.ua

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $375 млн Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $375 млн

Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.

Про це повідомило Міністерство оборони США.

«Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією», — йдеться у повідомленні.

Як наголошують у Пентагоні, пакет, вміст якого оцінюється у 375 мільйонів доларів США, має задовольнити найбільш нагальні потреби України. Він включає боєприпаси класу «повітря — земля», боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.

Повідомляється, що до нового пакета військової допомоги увійшли:

боєприпаси класу «повітря — земля»

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS)

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм

ракети TOW

протитанкові системи Javelin і AT-4

бронетранспортери

броньовані машини із захистом від мін і засідок (MRAP)

легкі тактичні автомобілі

броньовані мостові системи

стрілецька зброя

патрульні катери

підривне обладнання та боєприпаси

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Нагадаємо, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявляла , що Міністерство оборони США використає «кожен цент» з тих коштів, які доступні для допомоги України. Мова йде про $5,8 млрд з програми президентських повноважень PDA, завдяки якій можна надсилати Україні зброю зі складів США.

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