США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $375 млн — Finance.ua
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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $375 млн

Казна та Політика
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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $375 млн
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $375 млн
Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.
Про це повідомило Міністерство оборони США.
«Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією», — йдеться у повідомленні.
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Як наголошують у Пентагоні, пакет, вміст якого оцінюється у 375 мільйонів доларів США, має задовольнити найбільш нагальні потреби України. Він включає боєприпаси класу «повітря — земля», боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.
Повідомляється, що до нового пакета військової допомоги увійшли:
  • боєприпаси класу «повітря — земля»
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS)
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм
  • ракети TOW
  • протитанкові системи Javelin і AT-4
  • бронетранспортери
  • броньовані машини із захистом від мін і засідок (MRAP)
  • легкі тактичні автомобілі
  • броньовані мостові системи
  • стрілецька зброя
  • патрульні катери
  • підривне обладнання та боєприпаси
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Нагадаємо, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що Міністерство оборони США використає «кожен цент» з тих коштів, які доступні для допомоги України. Мова йде про $5,8 млрд з програми президентських повноважень PDA, завдяки якій можна надсилати Україні зброю зі складів США.
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