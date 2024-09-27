З початку року Україна отримала $24,6 млрд міжнародної допомоги — Finance.ua

З початку року Україна отримала $24,6 млрд міжнародної допомоги Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

З початку року Україна отримала $24,6 млрд міжнародної допомоги

Загалом з початку 2024 року Україна отримала $24,6 млрд міжнародної допомоги. Очікується, що до кінця року надане міжнародними партнерами фінансування зросте до $38 млрд.

Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів у ефірі «Business Breakfast із Володимиром Федоріним».

Читайте також: Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України

За його словами, Україна критично залежить від міжнародного фінансування. Це важливо, щоб покривати дефіцит бюджету, що значно розширився через війну. Саме тому програма з МВФ фіксує не лише зобов’язання, взяті Україною, але і зобов’язання міжнародних партнерів щодо фінансування.

«Політична воля є також важливою, але для того, щоб ця воля була, Україна повинна мати голос. Він у нас формується лише тоді, коли ми виконуємо свою частину зобов’язань. І ми ефективні в цьому. Якби цього не було, ми б не пройшли п’ятий перегляд програми з МВФ на рівні персоналу», — сказав Андрій Пишний.

Довідка Finance.ua:

базовий сценарій липневого макропрогнозу Національного банку України передбачає збереження значних обсягів зовнішнього фінансування України. Очікується, що міжнародні партнери нададуть пільгових кредитів і грантів на суму 38 мільярдів доларів у 2024 році та 31 млрд доларів у 2025-му;

військова допомога від ЄС вже перевищує 43,5 мільярда (євро). Разом військова і цивільна допомога складають набагато більшу суму, що перевищує 100 мільярдів;



генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив намір союзників по НАТО надавати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро на наступний рік.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.