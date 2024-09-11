Нацбанк спрогнозував обсяги міжнародної допомоги у 2024 та 2025 роках — Finance.ua

Нацбанк спрогнозував обсяги міжнародної допомоги у 2024 та 2025 роках Вчора 16:00 — Казна та Політика

Нацбанк спрогнозував обсяги міжнародної допомоги у 2024 та 2025 роках

Базовий сценарій липневого макропрогнозу Національного банку України передбачає збереження значних обсягів зовнішнього фінансування України. Очікується, що міжнародні партнери нададуть пільгових кредитів і грантів на суму 38 мільярдів доларів у 2024 році та 31 млрд доларів у 2025-му.

Про це НБУ розповів у коментарі hromadske

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У січні-серпні 2024 року Україна вже отримала фінансування на суму 24,4 млрд доларів, а до кінця року очікується ще 13,5 млрд доларів міжнародної допомоги від ЄС, США, Міжнародного валютного фонду та інших донорів. НБУ разом з урядом постійно підтримують діалог із партнерами щодо збільшення обсягів офіційного фінансування.

«На наступний рік підтвердженими є кошти від ЄС та МВФ. Наразі тривають перемовини з іншими партнерами з огляду на початок бюджетних процесів у низці країн», — зазначили в регуляторі.

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За даними Нацбанку, усі донори, насамперед країни G7, підтверджують узяті на себе зобов’язання щодо фінансової підтримки в межах програми з МВФ. Крім того, практична реалізація механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), який забезпечений майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, може надати Україні додатковий фінансовий ресурс.

Кошти, що надають міжнародні партнери, більшою мірою поповнюють міжнародні резерви України. З огляду на це міжнародні резерви станом на 1 вересня знову перевищили рівень 40 мільярдів доларів.

Завдяки міжнародній допомозі Нацбанк матиме можливість підтримувати обсяг міжнародних резервів на такому рівні, який дає змогу забезпечувати стійкість валютного ринку та помірну інфляцію.

Згідно з липневим прогнозом НБУ, валові міжнародні резерви зростуть до 41,2 млрд доларів на кінець 2024 року, а у 2025 році знизяться до 37,3 млрд.

Довідка Finance.ua:

зовнішня допомога у серпні становила $8,5 млрд: $4,5 млрд від ЄС ($1,6 млрд грант, решта — пільговий кредит) та $3,9 млрд гранту від США;

Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Згідно з цими угодами, в наступні 4 роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно.



hromadske За матеріалами:

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