Безпекові угоди: яку щорічну військову допомогу отримає Україна в наступні чотири роки — Finance.ua

Безпекові угоди: яку щорічну військову допомогу отримає Україна в наступні чотири роки Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Безпекові угоди: яку щорічну військову допомогу отримає Україна в наступні чотири роки

Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 28 червня.

«Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час», — зауважив очільник уряду.

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Згідно з цими угодами, в наступні 4 роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно.

«Сьогодні всі наші сили, ресурси та енергію ми направляємо на перемогу України. Робимо для цього все можливе. Завдяки продуктивній роботі української команди за лідерства Президента України Володимира Зеленського червень був насичений важливими перемогами для нашої держави», — підкреслив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що у 12 безпекових угодах, які уклала Україна, зафіксовано понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки;

з початку повномасштабного вторгнення Україна залучила 85,4 млрд дол. міжнародної фінансової допомоги;



за даними Мінфіну, Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні — близько 32 млрд євро з лютого 2022 року.



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