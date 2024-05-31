Україна має вже 12 безпекових угод із понад $23 мільярдами підтримки — Зеленський Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Україна має вже 12 безпекових угод із понад $23 мільярдами підтримки — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 12 безпекових угодах, які уклала Україна, зафіксовано понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки.

Про це він повідомив у Телеграмі.

Читайте також Яку суму допомоги отримала Україна від партнерів за час війни

«Загалом укладено вже 12 безпекових угод, у яких зафіксовано понад 23 мільярда доларів військової та фінансової підтримки. Дякуємо партнерам і всім, хто вірить в Україну. Дякуємо всім, хто підтримує нашу боротьбу за незалежність!» — розповів Зеленський.

Він також наголосив, що нові безпекові угоди для України — це більше сили та можливостей для захисту наших людей. «Іспанія, Бельгія, Португалія — ще три сильні документи, які фіксують довготривалу підтримку нашого народу», — відзначив президент.

Читайте також Мінфін назвав найбільшого донора бюджетної допомоги України

Нагадаємо, 27−28 травня Президент України Володимир Зеленський відвідав Іспанію, Бельгію та Португалію. Під час візитів він провів переговори з керівництвом цих країн та підписав двосторонні безпекові угоди.

Україна уклала вже 12 двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Бельгією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Португалією. Ці угоди підписані на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.