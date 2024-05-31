Україна має вже 12 безпекових угод із понад $23 мільярдами підтримки — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у 12 безпекових угодах, які уклала Україна, зафіксовано понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки.
Про це він повідомив у Телеграмі.
«Загалом укладено вже 12 безпекових угод, у яких зафіксовано понад 23 мільярда доларів військової та фінансової підтримки. Дякуємо партнерам і всім, хто вірить в Україну. Дякуємо всім, хто підтримує нашу боротьбу за незалежність!» — розповів Зеленський.
Він також наголосив, що нові безпекові угоди для України — це більше сили та можливостей для захисту наших людей. «Іспанія, Бельгія, Португалія — ще три сильні документи, які фіксують довготривалу підтримку нашого народу», — відзначив президент.
Нагадаємо, 27−28 травня Президент України Володимир Зеленський відвідав Іспанію, Бельгію та Португалію. Під час візитів він провів переговори з керівництвом цих країн та підписав двосторонні безпекові угоди.
Україна уклала вже 12 двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Бельгією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Португалією. Ці угоди підписані на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік.
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