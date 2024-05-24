Яку суму допомоги отримала Україна від партнерів за час війни — Finance.ua
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Яку суму допомоги отримала Україна від партнерів за час війни

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Яку суму допомоги отримала Україна від партнерів за час війни
Яку суму допомоги отримала Україна від партнерів за час війни
З початку повномашстабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки.
Про це заявила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час Другого Люксембурзько-українського бізнес-форуму.
«З лютого 2022 року завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами залучено понад $85,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це дозволило уряду забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки держбюджету, водночас використовуючи всі внутрішні ресурси на безпеку та оборону країни», — сказала посадовиця.
Вона зауважила, що у перші місяці 2024 року зовнішня допомога від ключових донорів була відсутня, але завдяки вжитим заходам Україна успішно пройшла цей період. Однак згодом допомога відновилася, і у 2024 році Україна вже залучила близько $11,8 млрд від ЄС, МВФ, Японії, Канади, Великої Британії та Норвегії, додала Зикова.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).
  • І як заявив Данило Гетманцев, на фінансування української армії потрібно додатково не менше 300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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