Яку суму допомоги отримала Україна від партнерів за час війни — Finance.ua

Яку суму допомоги отримала Україна від партнерів за час війни Сьогодні 10:03

Яку суму допомоги отримала Україна від партнерів за час війни

З початку повномашстабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки.

Про це заявила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час Другого Люксембурзько-українського бізнес-форуму.

«З лютого 2022 року завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами залучено понад $85,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це дозволило уряду забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки держбюджету, водночас використовуючи всі внутрішні ресурси на безпеку та оборону країни», — сказала посадовиця.

Вона зауважила, що у перші місяці 2024 року зовнішня допомога від ключових донорів була відсутня, але завдяки вжитим заходам Україна успішно пройшла цей період. Однак згодом допомога відновилася, і у 2024 році Україна вже залучила близько $11,8 млрд від ЄС, МВФ, Японії, Канади, Великої Британії та Норвегії, додала Зикова.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

І як заявив Данило Гетманцев, на фінансування української армії потрібно додатково не менше 300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.



Фінансовий клуб За матеріалами:

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