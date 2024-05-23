Альтернативи немає: Гетманцев прокоментував ймовірність підвищення податків в Україні — Finance.ua

Альтернативи немає: Гетманцев прокоментував ймовірність підвищення податків в Україні
На фінансування української армії потрібно додатково не менше 300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
«Нам необхідно підвищити і видаткову, і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів. Про яку суму йде мова? Кабінет Міністрів зараз підраховує потреби, але вони дуже великі. Не менше 300 млрд до кінця року», — зазначив Гетманцев.
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На його думку, таку суму неможливо забезпечити, оминаючи основні податки, оскільки поточне утримання війська фінансується за державні кошти, переважно за рахунок податків.
«Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків,
в т. ч. ПДВ, ВЗ та акцизів», — додав нардеп.
Він наголосив, що контроль за витрачанням коштів буде й надалі посилюватись.
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«Маю дуже велике сподівання, що боротьба з тінню/контрабандою буде зміцнюватись. Мародерство під час війни має каратись за всією суворістю закону. Утім, це не альтернатива, а обов’язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу. Реальних джерел фінансування великої війни лише два — це запозичення та податки», — підсумував Гетманцев.
Поточне утримання нашого війська, нагадаю, ми фінансуємо за свої кошти, переважно за рахунок податків.
Нагадаємо, видання Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовників в уряді та Верховній Раді повідомило, що через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).
«Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів», — пише видання. Водночас, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2−3%.
Довідка Finance.ua:
- раніше пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомляла, що в Україні хочуть змінити механізм зарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Наразі розглядаються декілька підходів, хоча перевага надається «європейському» варіанту;
- Україні потрібно знаходити нові джерела надходжень в державний бюджет, тому що підвищення податків для бізнесу призведе до падіння обороноздатності країни, заявляв Ярослав Железняк.
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