Підвищення податків в Україні: в Раді розповіли про плани — Finance.ua

Підвищення податків в Україні: в Раді розповіли про плани Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Підвищення податків в Україні: в Раді розповіли про плани

Влада України не розглядає питання підвищення податків для того, щоб покрити відсутність допомоги від США.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила народний депутат від Слуги народу, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона зауважила, що фінансова і військова допомога США для України надзвичайно важлива.

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«Але сьогодні вже стало легше від новин з ЄС — €50 млрд виділяють для допомоги Україні. Тому, якщо ми говоримо про соцвиплати — ВПО, пенсії — то допомога від ЄС досить суттєва, і вона є», — сказала депутатка.

Василевська-Смаглюк зауважила, що є питання щодо ухвалення закону про мобілізацію і фінансування витрат на мобілізацію.

«І зараз уряд працює над альтернативними сценаріями. До кінця місяця буде представлено у ВР план дій від уряду саме для фінансування мобілізації», — говорить вона.

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За словами депутатки, президент на зустрічі з фракцією сказав, що він позитивно оцінює можливість надання допомоги США.

«В обхід Сенату її також можна отримати через Світовий банк. Над цим сценарієм також президент працює. Крім цих грошей від США, ми маємо домовленості з конкретними сумами завдяки підписаним президентом України меморандумам з іншими країнами», — говорить Василевська-Смаглюк.

До кінця лютого, за її словами, народні обранці, за домовленістю з урядом, очікують план альтернативних надходжень в Держбюджет.

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«Це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, перегляд акцизних зборів, зборів за надра. Але президент проти підвищення податків, тому підвищення податків ми не розглядаємо зараз як основний сценарій. Щодо курсу гривні, можливих запозичень у Нацбанку — ці варіанти також розглядаються. ОВДП — запозичення через підвищення на внутрішньому ринку, над цим зараз працює Мінфін», — говорить депутатка.

Довідка Finance.ua:

раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Міністерство фінансів наразі не може скоротити видатки державного бюджету, а також не має можливості змінювати податкову політику;

голова місії МВФ Гевін Ґрей заявляла, що міжнародна підтримка України буде поступово зменшуватися. Тому Київ повинен зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні;



прем'єр-міністр Денис Шмигаль також обіцяв, що в 2024 році податки для бізнесу зростати не будуть;



Національна стратегія доходів, схвалена урядом, передбачає реформування податкової системи, зокрема, для ФОПів, та прогресивну ставку податку на доходи фізичних осіб. Але це станеться лише після закінчення війни.



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