Прогресивна система оподаткування: коли українцям чекати на реформу — Finance.ua

Прогресивна система оподаткування: коли українцям чекати на реформу Сьогодні 09:12

Прогресивна система оподаткування: коли українцям чекати на реформу

9 лютого відбулась зустріч Податкового комітету Європейської Бізнес Асоціації з Данилом Гетманцевим, Головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, для обговорення актуальних для бізнесу податкових питань.

Зокрема, на зустрічі обговорили й реформування системи оподаткування персональних доходів

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Як каже Гетманцев, прогресивна шкала оподаткування — це економічно обґрунтований підхід, що відповідає практиці європейських країн, та був відображений у Національній стратегії доходів до 2030 року.

Водночас застосування прогресивної шкали ускладнює адміністрування та вимагає загального декларування. До того ж, обговорювати це питання варто в контексті ширшого реформування системи оподаткування доходів та після завершення першого етапу НСД (який охоплює 2024−25 рік): реформування фіскальних органів, підвищення якості адміністрування та довіри платників.

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Перед змінами системи оподаткування мають відбутися зміни в контексті диджиталізації та підвищення довіри до податкових органів. Наразі, як повідомив Гетманцев, зарано обговорювати рівень ставок та градації шкали, до цього питання законодавці повернуться пізніше. Ймовірно, після війни.

Питання оподаткування домогосподарств найближчим часом не буде розглядатись, адже така концепція суперечить нашим зобов’язанням перед міжнародними партнерами. У законопроєкті № 10 166 про оподаткування самозайнятих осіб також поки мало шансів для подальшого руху з тієї ж причини, адже цей проект передбачає надання певних пільг і буде розглянутий в контексті реформи оподаткування доходів. Тож в цьому році немає перспектив для його прийняття.

Довідка Finance.ua:

Національна стратегія доходів України передбачає повернення до прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість діючої з 2016 року плоскої шкали;

зараз податок на доходи фізичних осіб в Україні становить 18%. Він не залежить від суми доходів. Прогресивна шкала передбачає більш високі ставки для більших доходів.



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