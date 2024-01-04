Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити шкалу податків з громадян — Finance.ua

Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити шкалу податків з громадян
Національна стратегія доходів України передбачає повернення до прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість діючої з 2016 року плоскої шкали.
Про це сказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на захід Центру економічної стратегії (ЦЕС).
За її словами, в основі лежить європейський принцип, який коротко звучить: «Багаті платять більше».
«Це такий сленговий принцип, який закладають наші європейські партнери», — сказала вона.
Водночас Воробей визнала, що зараз до переходу на прогресивну шкалу, яка передбачає більш високі ставки з більших доходів, через проблеми з адмініструванням доходів.
«Щоб у нас при запровадженні такої шкали одночасно всі не стали „бідними“. Це не є нашою метою. Тому, коли зможемо контролювати доходи, ми будемо переходити на диференційовану шкалу», — повідомила вона.
Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що про конкретні ставки говорити поки що зарано, але «прогресивна шкала в тій чи іншій мірі обов’язково буде запроваджена» через суспільний запит на справедливість.
Податки в Україні
Зараз податок на доходи фізичних осіб в Україні становить 18%. Він не залежить від суми доходів. Прогресивна шкала передбачає більш високі ставки для більших доходів.
Кабінет Міністрів 27 грудня затвердив Національну стратегію доходів на 2024−2030 роки, що було одним із зобов’язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.
Вона передбачає, зокрема, зміну системи оподаткування ФОПів та запровадження диференційованої системи.
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