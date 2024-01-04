Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити шкалу податків з громадян — Finance.ua

Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити шкалу податків з громадян Сьогодні 15:10

Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити шкалу податків з громадян

Національна стратегія доходів України передбачає повернення до прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість діючої з 2016 року плоскої шкали.

Про це сказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на захід Центру економічної стратегії ( ЦЕС ).

За її словами, в основі лежить європейський принцип, який коротко звучить: «Багаті платять більше».

«Це такий сленговий принцип, який закладають наші європейські партнери», — сказала вона.

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Водночас Воробей визнала, що зараз до переходу на прогресивну шкалу, яка передбачає більш високі ставки з більших доходів, через проблеми з адмініструванням доходів.

«Щоб у нас при запровадженні такої шкали одночасно всі не стали „бідними“. Це не є нашою метою. Тому, коли зможемо контролювати доходи, ми будемо переходити на диференційовану шкалу», — повідомила вона.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що про конкретні ставки говорити поки що зарано, але «прогресивна шкала в тій чи іншій мірі обов’язково буде запроваджена» через суспільний запит на справедливість.

Податки в Україні

Зараз податок на доходи фізичних осіб в Україні становить 18%. Він не залежить від суми доходів. Прогресивна шкала передбачає більш високі ставки для більших доходів.

Кабінет Міністрів 27 грудня затвердив Національну стратегію доходів на 2024−2030 роки, що було одним із зобов’язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.

Вона передбачає, зокрема, зміну системи оподаткування ФОПів та запровадження диференційованої системи.

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