В Україні змінилася ставка єдиного податку для ФОП в 2024 році — Finance.ua

В Україні змінилася ставка єдиного податку для ФОП в 2024 році Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

В Україні змінилася ставка єдиного податку для ФОП в 2024 році

ДПС проінформувала про суттєві зміни для фізичних осіб — платників єдиного податку першої-третьої груп показники, що діють з 2024 року.

Обсяг доходу єдинників у 2024 році

Згідно з ПКУ граничний обсяг доходу для платників єдиного податку першої - третьої груп розраховується з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Отже, у 2024 році розмір доходу для фізичних осіб — платників єдиного податку не повинен перевищувати такі суми для:

першої групи платників єдиного податку — 1 185 700 грн;

другої групи платників єдиного податку — 5 921 400 грн;



третьої групи платників єдиного податку — 8 285 700 гривень.



Ставки єдиного податку у 2024 році

Згідно з п. 293.1 ПКУ ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки):

для платників першої групи до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

другої групи — до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.



Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку — не більше 10% розміру прожиткового мінімуму; для другої групи платників єдиного податку — не більше 20% розміру мінімальної заробітної плати.



Отже, максимальний місячний розмір єдиного податку у 2024 році для ФОП — платників єдиного податку першої групи становить 302,80 грн, для платників єдиного податку другої групи — 1420,0 гривень.

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Відповідно до п. 293.3 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

3% доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

5% доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.



При цьому слід враховувати, що згідно з п. 293.4 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої-третьої групи (ФОП) у розмірі 15%:

до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 п. 291.4 ПКУ; до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XIV ПКУ;

до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 п. 291.4 ПКУ відповідно.



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