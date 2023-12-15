Бізнес скаржиться на постійні податкові зміни та нестачу часу на адаптацію (дослідження) — Finance.ua
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Бізнес скаржиться на постійні податкові зміни та нестачу часу на адаптацію (дослідження)

Особисті фінанси
42
Бізнес скаржиться на постійні податкові зміни та нестачу часу на адаптацію (дослідження)
Бізнес скаржиться на постійні податкові зміни та нестачу часу на адаптацію (дослідження)
52% експертів оцінили поточний податковий режим в Україні як задовільний, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і тільки 8% - що він сприяв розвитку їхнього бізнесу.
Такими є результати нової хвилі опитування «Податковий індекс» у 2023 році, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією та EY в Україні. Інтегральна оцінка індексу знизилась до 2,85 балів з 5-ти можливих та продовжує перебувати у негативній площині (2,97 балів у 2022 році).
Цьогоріч найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, отримала якість податкового законодавства — 2,63 балів. Зокрема, 39% оцінюють її негативно, і 52% - задовільно. Порівняно з минулим роком знизилась кількість тих, хто вважає податкове законодавство якісним — з 26% до поточних 9%. Найбільший негативний вплив на якість законодавства, на думку респондентів, мають постійні зміни, протиріччя і неоднозначні положення та його складність.
42% респондентів вважають процедуру адміністрування податків і підготовки податкової звітності обтяжливою. Цей фактор отримав оцінку 2,67 балів. Так само як і минулого року, 41% оцінюють цю процедуру задовільно. Тільки 17% вважають її легкою (20% у 2022 році). Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил та недостатність часу для пристосування до них, а також їх незрозумілість.
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Майже незмінною залишилась оцінка якості податкового обслуговування — 3,03 балів. Близько половини респондентів, а саме 48% вважають якість обслуговування задовільною, 31% - задоволені обслуговуванням і 21% - не задоволені. За відгуками 46% респондентів, їм було легко сконтактувати з податковою службою і тільки 16% було складно це зробити. У 17% опитаних компаній питання були вирішені задовільним чином, у 63% - частково.
Оцінка фіскального тиску отримала найкраще значення — 3,07 балів. Втім учасники опитування повідомили про збільшення фіскального тиску порівняно з минулим роком. Кількість респондентів, що не відчули жодних проявів тиску по відношенню до своєї компанії залишається низькою — лише 7% відзначили відсутність тиску (для порівняння — 4% у 2022 році та 36% у 2021 році). Чверть опитаних повідомляють про відчутний фіскальний тиск, 40% - про помірний.
Серед проявів фіскального тиску бізнес виділив необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами — про це повідомляють 64% опитаних. Суттєво зросла кількість скарг на необґрунтовані інформаційні запити (55%) та штучне блокування податкових накладних (41%). Минулого року таких було 27% та 23% відповідно.
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Серед опитаних компаній 52% повідомляють, що у 2023 році вони стикались з проблемою блокування ПДВ накладних, 21% - з недотриманням строків валютного контролю по ЗЕД та застосування пені. По 17% опитаних повідомили про проблеми отримання відшкодування ПДВ та порушення з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, в сфері підакцизних алкогольних та тютюнових товарів, підакцизного палива, РРО/ПРРО).
Зазначимо, дослідження «Податковий індекс» Європейської Бізнес Асоціації проводиться з 2011 року. Індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів: якість податкового законодавства; обтяжливість/легкість адміністрування податків; фіскальний тиск; якість податкового обслуговування. У поточній хвилі опитування взяли участь 75 фахівців у сфері податків та фінансів членських компаній Асоціації. Опитування проводилося з 14 листопада до 1 грудня. Партнер опитування у 2023 році - EY в Україні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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