Зеленський підписав закон про відновлення податкових перевірок — Finance.ua

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Зеленський підписав закон про відновлення податкових перевірок

Особисті фінанси
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Зеленський підписав закон про відновлення податкових перевірок
Зеленський підписав закон про відновлення податкових перевірок
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування мораторію на проведення податкових перевірок.
Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За його словами, очікується, що закон набуде чинності 7 грудня.

Що передбачає документ

Верховна Рада ухвалила цей закон ще 9 листопада, він мав набути чинності з 1 грудня. Це було однією з останніх вимог МВФ для виділення Україні нового траншу фінансової допомоги.
Згідно із документом, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені підприємства у сфері виробництва підакцизної продукції, азартних ігор, фінансових послуг, а також платники, які за 2021 рік:
  • мали в 2 рази більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;
  • мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;
  • річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.
Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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