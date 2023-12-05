Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін — Finance.ua

Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив кілька векторів майбутніх податкових змін.

Про це він розказав в інтерв'ю виданню delo.ua

Чи знаєте ви, яку частину із зарплати сплачують українці у вигляді податків? Проходьте опитування за посиланням:

Очільник профільного комітету Верховної Ради заявив, що широко анонсована Офісом Президента так звана реформа «10−10−10» навряд чи буде реалізована.

Читайте також У 2024 році у 130 країнах з’явиться глобальний мінімальний податок для бізнесу

Натомість Україна системно приводитиме своє податкове законодавство у повну відповідність до законодавства Європейського Союзу. Це стосується всіх основних податків.

«Наприклад, напевне, відмовимося від блокування податкових накладних. Але запровадимо європейські механізми контролю, які будуть не менш жорсткими і точно не дозволять зловживання з ПДВ. І так щодо інших податків», — анонсував Данило Гетманцев.

Читайте також У Раді оцінили ймовірність ухвалення податку для таксистів та кур'єрів

За його словами, наразі вже відбувається перезавантаження Державної податкової служби.

«Подивіться — скільки поважних, маститих податківців залишилися без роботи і надалі будуть звільнені. Система очищується чи не щодня. Я задоволений тим, що відбувається в податковій», — заявив Гетманцев.

Також він запевнив, що проєкт закону про перезавантаження Податкової буде розглянутий і ухвалений в парламенті.

Довідка Finance.ua:

заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма раніше розповів про перспективи проведення антикорупційної податкової реформи;

президент України Володимир Зеленський підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої знизяться ставки ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, але вже після повномасштабної війни з росією;

у 2024 році в Україні не планується змін податкових ставок для малих та середніх підприємців. Однак у підписаний президентом держбюджет-2024 закладено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від їх розмірів залежать як суми податків, які сплачують усі ФОПи (фізособи-підприємці), та ліміти різних груп «спрощенки».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.