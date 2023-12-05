Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін — Finance.ua

Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін
Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив кілька векторів майбутніх податкових змін.
Про це він розказав в інтерв'ю виданню delo.ua.
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Очільник профільного комітету Верховної Ради заявив, що широко анонсована Офісом Президента так звана реформа «10−10−10» навряд чи буде реалізована.
Натомість Україна системно приводитиме своє податкове законодавство у повну відповідність до законодавства Європейського Союзу. Це стосується всіх основних податків.
«Наприклад, напевне, відмовимося від блокування податкових накладних. Але запровадимо європейські механізми контролю, які будуть не менш жорсткими і точно не дозволять зловживання з ПДВ. І так щодо інших податків», — анонсував Данило Гетманцев.
За його словами, наразі вже відбувається перезавантаження Державної податкової служби.
«Подивіться — скільки поважних, маститих податківців залишилися без роботи і надалі будуть звільнені. Система очищується чи не щодня. Я задоволений тим, що відбувається в податковій», — заявив Гетманцев.
Також він запевнив, що проєкт закону про перезавантаження Податкової буде розглянутий і ухвалений в парламенті.
Довідка Finance.ua:
- заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма раніше розповів про перспективи проведення антикорупційної податкової реформи;
- президент України Володимир Зеленський підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої знизяться ставки ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, але вже після повномасштабної війни з росією;
- у 2024 році в Україні не планується змін податкових ставок для малих та середніх підприємців. Однак у підписаний президентом держбюджет-2024 закладено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від їх розмірів залежать як суми податків, які сплачують усі ФОПи (фізособи-підприємці), та ліміти різних груп «спрощенки».
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