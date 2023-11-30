ФОПам перерахують податки: скільки будуть платити різні групи у 2024 році — Finance.ua

ФОПам перерахують податки: скільки будуть платити різні групи у 2024 році Вчора 15:00 — Казна та Політика

ФОПам перерахують податки: скільки будуть платити різні групи у 2024 році

В 2024 році в Україні не планується змін податкових ставок для малих та середніх підприємців. Однак у підписаний президентом держбюджет-2024 закладено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від їх розмірів залежать як суми податків, які сплачують усі ФОПи (фізособи-підприємці), та ліміти різних груп «спрощенки».

Підвищення соцстандартів прописано у бюджеті . Як воно вплине на платежі ФОПів.

Оскільки наступного року в два етапи підвищать мінімальну зарплату, до 8000 грн, зміниться і мінімальний розмір єдиного соціального внеску (ЕСВ), також поетапно. Його сума становить 22% від мінзарплати, в результаті внесок буде таким:

1562 грн на місяць, або 4686 грн. на квартал — з січня по липень 2024 року;

1760 грн на місяць, або 5280 грн. на квартал — з липня 2024-го по січень 2025-го.

Крім того, в Україні піднімуть прожитковий мінімум — для всіх основних соціальних та демографічних груп. Втім, для ФОПів важливим є лише показник для працездатних осіб (3028 грн у 2024-му) — від нього залежить єдиний податок, що сплачується ФОПами першої групи. Ставка становить 10% від прожиткового мінімуму, а тому в 2024 році розмір податку становитиме 302,8 грн.

ФОПи другої групи сплачують єдиний податок у розмірі 20% мінімалки. Відповідно, він також підвищиться. Щоправда, перегляд відбудеться один раз, а не два, тому що в розрахунку податкової ставки враховується мінімалка, встановлена станом на 1 січня звітного року. Таким чином, протягом 2024 року єдиний податок ФОП другої групи становитиме 1420 грн на місяць.

Для третьої групи ФОП розмір єдиного податку не зміниться. Він залежить не так від соцстандартів, як від доходу підприємця: 5% доходу (якщо ФОП не зареєстровано платником ПДВ), або 3% доходу «плюс» ПДВ.

Як зміняться ліміти ФОПів у 2024-му

Спрощена система оподаткування передбачає розподіл ФОП на групи — залежно від обороту того чи іншого бізнесу. Ліміт такого обороту законодавчо встановлено не у гривнях, а у мінімальних зарплатах (станом на початок року).

Тому з підвищенням мінімалки до 7100 із 1 січня ліміти для ФОПів теж зміняться. Так, з нового року поділ на групи буде таким:

перша група — річний оборот максимум 167 минзарплат, тобто 1 млн 185 тис. 700 грн;

друга група — ліміт обороту становить 834 мінімалки, або 5 млн 921 тис. 400 грн;

третя група — обмеження встановлено на рівні 1167 мінзарплат, або 8 млн 285 тис. 700 грн.

При перевищенні лімітів ФОП автоматично переводиться на іншу групу оподаткування або на загальну систему. У такому разі змінюються і суми податків, які має сплачувати підприємець.

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Обозреватель За матеріалами:

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