Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10" — Finance.ua

Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10" Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10"

Президент України Володимир Зеленський підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої знизяться ставки ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, але вже після повномасштабної війни з росією.

Про це глава держави заявив 6 червня під час пресконференції.

За його словами, відновлення України має відбуватися у рамках найкращої податкової системи Європи, «щоб наша держава була привабливою для повернення». І це стосується не лише податків.

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«По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1 000 євро, а у нас 500−600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливими фінансові новації, включаючи податкові», — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, оскільки триває війна та існують домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

«Тому ми повинні зважати на МВФ. Всі міжнародні інститути бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрати робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, звичайно ж, тобі ніхто не дасть такої можливості», — додав Володимир Зеленський.

Що відомо про податкову реформу «10 на 10»

У серпні 2022 року вперше стало відомо, що в Офісі Президента обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Реформа передбачає на одному з етапів скасування ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал.

Голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв про непотрібність цієї реформи. За його словами, у ідеологів реформи «все по 10» немає чіткої аргументації про доцільність своєї ідеї. Ще він пояснив: «Скасування ЄСВ на сьогоднішній день не є ні можливим, ні розумним кроком».

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