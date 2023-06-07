Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10" — Finance.ua
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Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10"

Казна та Політика
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Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10"
Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10"
Президент України Володимир Зеленський підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої знизяться ставки ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, але вже після повномасштабної війни з росією.
Про це глава держави заявив 6 червня під час пресконференції.
За його словами, відновлення України має відбуватися у рамках найкращої податкової системи Європи, «щоб наша держава була привабливою для повернення». І це стосується не лише податків.
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«По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1 000 євро, а у нас 500−600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливими фінансові новації, включаючи податкові», — зазначив Зеленський.
Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, оскільки триває війна та існують домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
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«Тому ми повинні зважати на МВФ. Всі міжнародні інститути бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрати робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, звичайно ж, тобі ніхто не дасть такої можливості», — додав Володимир Зеленський.

Що відомо про податкову реформу «10 на 10»

У серпні 2022 року вперше стало відомо, що в Офісі Президента обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.
Реформа передбачає на одному з етапів скасування ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал.
Голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв про непотрібність цієї реформи. За його словами, у ідеологів реформи «все по 10» немає чіткої аргументації про доцільність своєї ідеї. Ще він пояснив: «Скасування ЄСВ на сьогоднішній день не є ні можливим, ні розумним кроком».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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