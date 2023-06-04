За яких умов платники податків звільняються від сплати штрафних санкцій та пені — Finance.ua

За яких умов платники податків звільняються від сплати штрафних санкцій та пені Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

За яких умов платники податків звільняються від сплати штрафних санкцій та пені

Платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які надаватимуть до контролюючих органів уточнюючі податкові декларації за звітні (податкові) періоди, що припадають на період дії воєнного стану, не нараховують штрафні санкції та пеню.

У разі самостійного виправлення платником податків, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 Кодексу, та пені.

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Про це повідомляє Головне управління ДПС у Львівській області.

Тобто платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податок), які надаватимуть до контролюючих органів уточнюючі податкові декларації за звітні (податкові) періоди, що припадають на період дії воєнного стану, не нараховують штрафні санкції та пеню.

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Складені, надіслані (вручені) у 2022 та 2023 роках податкові повідомлення-рішення про сплату сум Податку, по яких не нараховується та не сплачується Податок, підлягають скасуванню (відкликанню), а грошові зобов’язання та податковий борг, визначені контролюючим органом, — анулюванню.

Надмірно сплачені суми Податку підлягають зарахуванню виключно в рахунок майбутніх платежів з цього Податку, а в разі наявності у такого платника податкового боргу з Податку — надміру сплачені суми зараховуються в рахунок погашення такого боргу.

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