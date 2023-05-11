Податки для ФОП: що і коли зміниться — Finance.ua

Податки для ФОП: що і коли зміниться Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Податки для ФОП: що і коли зміниться

У травні ситуація із податками не зміниться. Однак у липні слід очікувати скасування пільгового податку. Голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетьманцев в ефірі телемарафону прокоментував, що ці пільги були тимчасовими.

Тож з 1 липня на підприємців чекають такі зміни:

скасують 2% податку для бізнесу із оборотом менше ніж 10 мільярдів гривень;

відновлять документальні перевірки на територіях, де не ведуться бойові дії;

повернуть штрафи за невиконання податкових обов’язків

Податки платять ФОП різних категорій

ФОП різних груп платять різні суми податків для держави. Ситуація така:

ФОП 1 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 268,4 гривні;

ФОП 2 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 1340 гривень;

ФОП 3 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 5% від доходу або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.

Які штрафи чекають на українців, які не реєструють свій бізнес

Бухгалтер Михайло Смокович у коментарі розповів, що сам знає кількох незареєстрованих підприємців, але наголосив, що за таку діяльність можна отримати дуже серйозний штраф.

Однак це порушення, за яке передбачено відповідальність. Почнемо з того, що можна отримати штраф від 17 000 до 85 000 гривень за ведення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Цей штраф передбачено статтею 165 кодексу України про адміністративні правопорушення, — пояснив він.

Також він додав, що люди без реєстрації не сплачують податки, тому це може лише посилити ситуацію. Якщо податкова дізнається про вашу діяльність, то до вищезазначеної суми вам доведеться доплатити 18% ПДФО, 1,5% військового збору та штраф за несвоєчасну сплату податку 20% за весь період функціонування бізнесу.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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