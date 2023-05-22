Сплата податків за І квартал 2023 року: які податки та збори треба сплатити сьогодні — Finance.ua

Сплата податків за І квартал 2023 року: які податки та збори треба сплатити сьогодні Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Сплата податків за І квартал 2023 року: які податки та збори треба сплатити сьогодні

Екологічний податок, рентна плата, єдиний податок для III групи, туристичний збір. Загалом з десяток податків та зборів, які слід сплатити за I квартал 2023 року.

Про це пише Дебет-Кредит.

Так, 22 травня, є останнім днем для сплати:

єдиного податку за I квартал 2023 року платниками — юридичними та фізичними особами, віднесеними до III групи;

податку на прибуток підприємства за I квартал 2023 року;

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2023 року;

екологічного податку за І квартал 2023 року;

рентної плати за спеціальне використання води за І квартал 2023 року;

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал 2023 року;

рентної плати за користування надрами (для видобування корисних копалин/у цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин) за І квартал 2023 року;

збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2023 року;

туристичного збору за І квартал 2023 року;

ЄСВ з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2023 року;

авансового внеску з єдиного податку за травень 2023 року платниками єдиного податку I та II груп;

єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в I кварталі 2023 року платниками єдиного податку I та II груп.

Нагадаємо, що, попри війну, з 27.05.2022 р. платники податків повинні повноцінно виконувати свої податкові обов’язки, зокрема зі сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації ПН, АН, РК тощо.

Водночас платників податків, які не мають такої можливості, звільнено від відповідальності, за умови виконання ними податкових обов’язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану або протягом 60 к. дн. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

Довідка Finance.ua:

з липня влада може скасувати пільгу на сплату єдиного податку для підприємців 1 та 2 групи. Тобто тепер ФОПи обов’язково сплачуватимуть цей внесок;

Державна податкова служба України розробила новий сервіс — «Калькулятор податку на майно». Він надає можливість громадянам самостійно здійснювати на вебпорталі ДПС розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб.



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