«Калькулятор податку на майно». На сайті ДПС з'явився новий сервіс — Finance.ua
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«Калькулятор податку на майно». На сайті ДПС з'явився новий сервіс

Казна та Політика
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«Калькулятор податку на майно». На сайті ДПС з'явився новий сервіс
«Калькулятор податку на майно». На сайті ДПС з'явився новий сервіс
Державна податкова служба України розробила новий сервіс — «Калькулятор податку на майно».
Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Що це за сервіс

Він надає можливість громадянам самостійно здійснювати на вебпорталі ДПС розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб.
Крім того, новий сервіс сприятиме підвищенню обізнаності громадян та якості сплати податку на нерухоме майно.

Де знайти сервіс

«Калькулятор податку на майно» розміщено на порталі Державної податкової служби України у блоці «Е-Сервіси».

Довідка Finance.ua:

  • хто має відзвітувати перед податковою до 1 травня;
  • податкова невдовзі отримає доступ до банківських рахунків українців;
  • українську сферу оподаткування в Єврокомісії оцінили на двійку (середній рівень підготовки). Щоб стати членом ЄС, українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах та змінити деякі податки.

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За матеріалами:
Finance.ua
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