«Калькулятор податку на майно». На сайті ДПС з'явився новий сервіс — Finance.ua

«Калькулятор податку на майно». На сайті ДПС з'явився новий сервіс Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

«Калькулятор податку на майно». На сайті ДПС з'явився новий сервіс

Державна податкова служба України розробила новий сервіс — «Калькулятор податку на майно».

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Що це за сервіс

Він надає можливість громадянам самостійно здійснювати на вебпорталі ДПС розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб.

Крім того, новий сервіс сприятиме підвищенню обізнаності громадян та якості сплати податку на нерухоме майно.

Де знайти сервіс

«Калькулятор податку на майно» розміщено на порталі Державної податкової служби України у блоці «Е-Сервіси».

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